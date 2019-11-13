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Украинский теннисист Стаховский: Шахтер всегда плачет

Украинский теннисист Стаховский: Шахтер всегда плачет
13:50 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинский теннисист – о расистском скандале в украинском футболе.

Украинский теннисист и давний фанат «Динамо» Сергей Стаховский в своем Инстаграмме поделился своим мнением по поводу расистского скандала на матче «Шахтер» - «Динамо»:

– Меня это не удивляет. «Шахтер» всегда плачет, что их как-то притесняют. Но то, что делают они, на голову не лезет. Но это не значит, что нам надо упасть на их уровень.

- Говори о своей команде, расскажи, на каком она месте в чемпионате, и об ультрас не забудь сказать.

– А ультрас тут при чем? Они на входе не пускали болельщиков? Моя команда на 4-м месте, я болею за команду, а не за позицию в таблице.

- Всегда плачут фаны «Динамо», которым судьи не такие, все куплено и вообще все против них. Чтоо тебе на голову не лезет? То, что в 21 веке людей гнобят за цвет кожи? Или пожелания травм Мораесу?

– А как насчет пожеланий смерти, болезней и угроз? В мире полно уродов, но это не значит, что надо опускаться на их уровень (хотя часто трудно сдержаться), а тут обсуждается поведение персонала ШД по отношению к простым болельщикам «Динамо». Не ультрас, а простой семье которая заплатила деньги чтобы посмотреть футбол.

Меня на крайнем матче «Шахтер» – «Динамо» не было, и по видео очень трудно понять, что произошло. Но я уверен, что Тайсон просто так бы не сорвался.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Сергей Стаховский, Теннис, Футбол.
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