Манчестер Юнайтед может купить звезду Лиона

Новости спорта:У МЮ есть возможность вернуть Депая.

Спортивный директор французского "Лиона" Жуниньо заявил, что у "Манчестер Юнайтед" есть возможность вернуть Мемфиса Депая на "Олд Траффорд.

Футболист сборной Нидерландов присоединился к "Манчестер Юнайтед" из ПСВ в 2015 году, но смог забить только семь мячей в 53 матчах во всех соревнованиях.

Его "мучения" закончились спустя полтора года, когда он присоединился к "Лиону" за 16 миллионов фунтов стерлингов в январе 2017 года. В текущем чемпионате Депай забил семь мячей в 10 матчах, а также в четырех матчах Лиги чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" имеет приоритет, если несколько клубов выстроятся в очередь, чтобы купить Депая, - заявил Жуниньо. - Но мы пока не получили никаких предложений. Депай действительно счастлив в Лионе. Мы обсудим с ним продление контракта до конца года", - рассказал Жуниньо.