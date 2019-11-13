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Манчестер Юнайтед может купить звезду Лиона

Манчестер Юнайтед может купить звезду Лиона
14:49 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:У МЮ есть возможность вернуть Депая.

Спортивный директор французского "Лиона" Жуниньо заявил, что у "Манчестер Юнайтед" есть возможность вернуть Мемфиса Депая на "Олд Траффорд.

Футболист сборной Нидерландов присоединился к "Манчестер Юнайтед" из ПСВ в 2015 году, но смог забить только семь мячей в 53 матчах во всех соревнованиях.

Его "мучения" закончились спустя полтора года, когда он присоединился к "Лиону" за 16 миллионов фунтов стерлингов в январе 2017 года. В текущем чемпионате Депай забил семь мячей в 10 матчах, а также в четырех матчах Лиги чемпионов.

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"Манчестер Юнайтед" имеет приоритет, если несколько клубов выстроятся в очередь, чтобы купить Депая, - заявил Жуниньо. - Но мы пока не получили никаких предложений. Депай действительно счастлив в Лионе. Мы обсудим с ним продление контракта до конца года", - рассказал Жуниньо.

 

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Лига Чемпионов, АПЛ, Лион, Жуниньо, Манчестер Юнайтед, Мемфис Депай.
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