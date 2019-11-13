Бавария планирует вернуть Гвардиолу

Новости спорта:Испанский специалист Пеп Гвардиола может вернуться в мюнхенскую Баварию.

Мюнхенская «Бавария» намерена будущим летом пригласить на пост главного тренера нынешнего наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013-го по 2016-й годы, после чего перешел в «Манчестер Сити». Вместе с «Баварией» Гвардиола стал трехкратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка Германии, обладателем Суперкубка Германии и победителем Клубного чемпионата мира.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2020/2021.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» занимает четвертое текущее место в АПЛ, имея в активе 25 очков после 12-ти сыгранных туров.