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Гримм обратился к Тайсону и Дентиньо

Гримм обратился к Тайсону и Дентиньо
15:34 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Томас Гримм выступил с личным заявлением по поводу проявления расизма во время матча Динамо - Шахтер.

Президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм выступил с личным заявлением по поводу проявления расизма во время матча Динамо — Шахтер. По его словам, он воспринял произошедшее с грустью и беспомощностью.

«Десятого ноября 2019 года я присутствовал на матче между футбольными клубами Шахтер и Динамо, который состоялся в Харькове. Это был особенный матч, типичный для обеих команд: они продемонстрировали высокий класс игры и скорости, на стадионе царила очень эмоциональная и прекрасная атмосфера. Это — матч, которым как оба клуба, так и УПЛ могут гордиться», — цитирует Гримма официальный сайт УПЛ.

«На 73-й минуте матча игрок Тайсон, судя по его реакции, столкнулся с расистским поведением, которое шло, скорее всего, из сектора, выделенного для болельщиков Динамо. Для меня это был момент абсолютной грусти и беспомощности. Игра была разрушена, а сам Тайсон, его партнеры по команде, игроки Динамо и другие лица, присутствующие на стадионе, были потрясены. Я никогда не найду четкого ответа, чтобы понять, почему такое поведение возникает, даже если, вероятно, в такие действия вовлечена лишь небольшая группа людей».

«Украинская ассоциация футбола, украинская Премьер-лига, клубы, настоящие сторонники и поклонники нашей игры, а также наши коммерческие партнеры должны объединиться, чтобы бороться против любого проявления расизма или нетерпимости, чтобы навсегда избежать подобных инцидентов в будущем.

Я подчеркиваю: любому проявлению расизма и нетерпимости нет места ни в нашем обществе, ни в футболе в частности».

«Лично обращаюсь к Тайсона и Дентиньо, в адрес которых раздавались расистские выкрики: вас поддерживают все настоящие футбольные болельщики, и не только в Украине. Вы — фантастические футболисты и настоящая ценность как для Шахтера, так и для нашего чемпионата Украины. Я надеюсь, что вы еще долго будете играть в Украине».

Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением провести расследование и привлечь к ответственности виноватых в расистском скандале во время матча Шахтер — Динамо. Дело могут рассмотреть 21 ноября.

Сообщалось, что Динамо может ждать строжайшее наказание для подобных эпизодов: матч без зрителей и штраф до 500 тысяч гривен.

Шахтер победил Динамо (1:0), благодаря чему увеличил отрыв от бело-синих до 13 очков

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Томас Гримм.
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