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Официально: Ибрагимович покидает Лос-Анджелес Гэлакси

Официально: Ибрагимович покидает Лос-Анджелес Гэлакси
09:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Шведский форвард Златан Ибрагимович покидает американский чемпионат.

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил, что контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем не будет продлён по взаимному согласию сторон.

«Мы хотели бы поблагодарить Златана за его вклад в развитие клуба и лиги. С момента прихода в 2018 году Златан положительно влиял на футбол в Лос-Анджелесе.

Мы благодарны ему за трудолюбие и страсть. Мы благодарны Златану за его профессионализм и неизмеримое влияние на жителей Лос-Анджелеса и поклонников футбола Северной Америки в целом», — приводит слова президента «Гэлакси» Криса Клайна пресс-служба клуба.

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Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до конца 2019 года. За полтора года в клубе он провёл 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач. «Лос-Анджелес Гэлакси» ранее предлагал шведу новый контракт сроком на один год.

Ранее сообщалось, что 38-летний нападающий может вернуться в «Милан».

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ФК Лос-Анджелес Гэлакси, Златан Ибрагимович, МЛС, Футбол, Новости футбола.
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