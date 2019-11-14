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Капитан сборной Украины - о Шевченко, лучшем матче отбора Евро-2020 и Сербии

Капитан сборной Украины - о Шевченко, лучшем матче отбора Евро-2020 и Сербии
11:09 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал предстоящий поединок против сборной Сербии.

Капитан национальной команды Андрей Пятов, для которого домашний матч с Португалией стал 92-м в карьере, рассказал о составляющих успеха сборной Украины в отборе к чемпионату Европы-2020.

- Ожидал ли ты на старте квалификации, что национальная команда сможет решить задачу выхода на Евро за два тура до завершения кампании?

- Думаю, никто на это не надеялся, учитывая состав группы, в которую вошли действующие чемпионы Европы и Сербия, которую есть все основания считать сильной командой, учитывая хотя бы на трансферную стоимость и клубное представительство игроков этой сборной. С другой стороны, не могу сказать, что наше достижение стало неожиданным для меня, ведь мы всегда стремимся побеждать, и я очень рад, что нам это удалось.

Призовые Евро-2020: сколько заработает сборная Украины
Призовые Евро-2020: сколько заработает сборная УкраиныЧитать полностью

- Футбол Шевченко называют современным. В чем его нюансы?

- К такому футболу игрокам легче адаптироваться. В Европе предложенные Шевченко принципы ведения игры уже привычные, а для большинства ребят, выступающих в Украине, это было в новинку. Не будем скрывать, что ранее в сборной работали тренеры, которые считали, что исповедуют футбол Лобановского, делая ставку, скажем, на быстрые фланги. Нынешний тренер пришел и ввел несколько отличные требования. Мы и раньше достигали результата, но все это было как-то на жилах, в постоянной борьбе.

- Как бы ты охарактеризовал стиль тренера Шевченко?

- Европейский, сопоставим с работой топ-тренеров - Пепа Гвардиолы, Юргена Клоппа. Насколько я знаю, он хорошо общается с Карло Анчелотти, а вообще берет от каждого специалиста лучше. Кроме того, его сила - в помощниках. Думаю, и сам Андрей Николаевич понимает, насколько большую работу выполняют его ассистенты, с которыми он является одним гармоничным целым.

- Один из самых ярких матчей не только в этом отборе, но и в истории сборная провела этим летом во Львове, разгромив Сербию...

- 5:0 - этого тоже никто не прогнозировал. И здесь хочу снова отметить тренерский штаб. Сербы изменили тактику перед поединком, применив игру в три защитника и насытив нападение. Я также поделился своими наблюдениями с ребятами, потому что «Шахтер» ранее встречался в Лиге чемпионов с «Хоффенхаймом», который также играет в три защитника. Такая тактика - довольно рискованная: если не терять мяч в атаке и, соответственно, не привозить контратак на свои ворота - все получится. И так и случилось. У нас было много моментов, и мы их использовали. Получилось, что мы побили соперника его же оружием. А в обороне сыграли уверенно.

- Теперь нас ждет ответный матч с сербами, которые стремятся отыграться и побороться за вторую путевку на Евро. Что скажешь о мотивации?

- Мы едем в Сербию только за победой. Конечно, сербы нас теперь, наверное, больше уважают, возможно, опасаются, но, что важнее, изучают наши сильные игровые качества, которые они не учли в первом поединке. Уверен, что они сделают выводы, внимательно разобрав нашу игру, и получат указания от своего нового тренера. Но и у нас еще будет не один теоретическое занятие, мы также подготовимся, а наши наставники скажут, как действовать против серьезного оппонента. У нас есть своя мотивация - нам надо взять минимум очко, обеспечив место в первой корзине для жеребьевки. Однозначно хочется завершить отбор на мажорной ноте.

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Сборная Украины, Футбол, Андрей Пятов, Евро-2020, Новости футбола.
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