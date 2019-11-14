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Сборная Чили отказалась играть матч с Перу: подробности

Сборная Чили отказалась играть матч с Перу: подробности
13:13 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболисты, вызванные в национальную сборную Чили, решили не играть товарищеский матч против Перу, запланированный на 19 ноября.

Игроки сборной Чили решили отказаться от товарищеского матча со сборной Перу, который должен был состояться 19 ноября. Это решение было принято на фоне тяжелой социальной ситуации в Чили, где продолжаются массовые протесты и беспорядки.

"Футболисты, вызванные в национальную сборную Чили, решили не играть товарищеский матч против Перу, запланированный на 19 ноября в Лиме. Решение было принято командой после собрания этим утром", — гласит заявление Футбольной ассоциации Чили.

Теперь игроки могут вернуться в свои клубы.

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Причины решения игроков официально не называются, однако оно последовало после того, как СМИ облетели слова Чарлеса Арагиса о том, что матч не стоит играть на фоне ситуации в чилийском обществе.

Протесты в Чили начались в прошломо месяце из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте. Позже они переросли в антиправительственные демонстрации, самые крупные с 1990 года, когда в стране была установлена демократия.

Как минимум 23 человека погибли во время протестов и еще две тысячи были госпитализированы. По информации New York Times, было зарегистрировано более тысячи жалоб о нарушении прав человека.

Также сборная Чили должна была сыграть с Боливией дома 15 ноября, но матч отменили на прошлой неделе.

Внутренние футбольные турниры в Чили также были прерваны из-за протестов. Официальные лица утверждают, что не знают, когда турниры будут доиграны.

Карлос Самбрано, выступающий за сборную Перу, таким образом, может сыграть только в завтрашнем товарищеском матче перуанцев против Колумбии.

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