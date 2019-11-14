Сборная Чили отказалась играть матч с Перу: подробности

Игроки сборной Чили решили отказаться от товарищеского матча со сборной Перу, который должен был состояться 19 ноября. Это решение было принято на фоне тяжелой социальной ситуации в Чили, где продолжаются массовые протесты и беспорядки.
"Футболисты, вызванные в национальную сборную Чили, решили не играть товарищеский матч против Перу, запланированный на 19 ноября в Лиме. Решение было принято командой после собрания этим утром", — гласит заявление Футбольной ассоциации Чили.
Теперь игроки могут вернуться в свои клубы.
Причины решения игроков официально не называются, однако оно последовало после того, как СМИ облетели слова Чарлеса Арагиса о том, что матч не стоит играть на фоне ситуации в чилийском обществе.
Протесты в Чили начались в прошломо месяце из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте. Позже они переросли в антиправительственные демонстрации, самые крупные с 1990 года, когда в стране была установлена демократия.
Как минимум 23 человека погибли во время протестов и еще две тысячи были госпитализированы. По информации New York Times, было зарегистрировано более тысячи жалоб о нарушении прав человека.
Также сборная Чили должна была сыграть с Боливией дома 15 ноября, но матч отменили на прошлой неделе.
Внутренние футбольные турниры в Чили также были прерваны из-за протестов. Официальные лица утверждают, что не знают, когда турниры будут доиграны.
Карлос Самбрано, выступающий за сборную Перу, таким образом, может сыграть только в завтрашнем товарищеском матче перуанцев против Колумбии.