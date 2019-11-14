Безус о забитом голе Эстонии: Это была импровизация (Видео)

Новости спорта:Полузащитник Роман Безус поделился мнением о матче против Эстонии.

Сборная Украины обыграла Эстонию в товарищеском матче, а победный гол забил хавбек Гента Роман Безус.

"Был очень рад сыграть за сборную, удалось забить гол. Сегодня играл немного на другой позиции, но был доволен тем, что вышел на поле. Благодарен тренерскому штабу, что позволил сыграть. В матче приняло участие много игроков, которые выступают не так часто. Многое не получалось, но главное, что все же победили", — заявил Безус в послематчевой студии.

"Все всегда выходят на каждую игру за победой. Но сборная уже приучила своей игрой фанатов, что будет хорошая игра и отличный результат. Тренер перед игрой говорил, что мы должны выходить и добывать результат".

Роман Безус дважды пробивал со штрафных ударов в концовке матча.

"Это была импровизация. Оба раза я хотел мяч поднять немного выше, но повезло, что после рикошета попал в ворота".

Полузащитник также рассказал о своем положении в национальной команде.

"Знаете, я не думаю о том, игрок резерва я, или близок к основе. Все футболисты сборной считают себя игроками сборной. Делить не нужно. Да, есть костяк, но когда кто-то выпадает, то можно рассчитывать на шанс. Хотел бы поблагодарить Андрея Николаевича (Шевченко, прим.), он меня сильно поддержал".

Безус в последние минуты матча был капитаном команды.

"Повязка не давила, скорее спадала с руки (смеется, прим.). Из-за неё и взял бить штрафной".