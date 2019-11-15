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Дрогба раскрыл истинную причину, почему он не стал тренером Челси

Дрогба раскрыл истинную причину, почему он не стал тренером Челси
09:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-форвард "синих" ивуариец Дидье Дрогба рассказал о причинах, по которым он не вернулся в стан лондонского гранда.

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба объяснил, почему отказался становиться одним из тренеров лондонской команды. Футболист заявил о желании возглавить Федерацию футбола Кот-д’Ивуара. Об этом сообщает Metro.

«По своей натуре я — лидер, и мое видение больше, чем просто роль тренера. Тренер имеет влияние на клуб, я же хочу иметь влияние на всю страну.

Моё желание состоит в том, чтобы мы переосмыслили футбол с в целом, чтобы мы могли развивать игру здесь. Кот-д'Ивуар имеет славное футбольное прошлое».

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У нас есть для этого средства, есть талант и потенциал, но они используются не в достаточной мере. В Кот-Д'Ивуаре есть очень компетентные люди, которые могут работать со мной над этим проектом», — приводит слова Дрогба Metro.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Дидье Дрогба, Новости футбола.
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