Дрогба раскрыл истинную причину, почему он не стал тренером Челси

Новости спорта:Экс-форвард "синих" ивуариец Дидье Дрогба рассказал о причинах, по которым он не вернулся в стан лондонского гранда.

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба объяснил, почему отказался становиться одним из тренеров лондонской команды. Футболист заявил о желании возглавить Федерацию футбола Кот-д’Ивуара. Об этом сообщает Metro.

«По своей натуре я — лидер, и мое видение больше, чем просто роль тренера. Тренер имеет влияние на клуб, я же хочу иметь влияние на всю страну.

Моё желание состоит в том, чтобы мы переосмыслили футбол с в целом, чтобы мы могли развивать игру здесь. Кот-д'Ивуар имеет славное футбольное прошлое».

У нас есть для этого средства, есть талант и потенциал, но они используются не в достаточной мере. В Кот-Д'Ивуаре есть очень компетентные люди, которые могут работать со мной над этим проектом», — приводит слова Дрогба Metro.