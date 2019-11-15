Тренер Вальядолида объяснил, почему не играет Лунин и когда он получит шанс

Новости спорта:Испанский специалист Серхио Гонсалес прокомментировал ситуацию с резервным голкипером Вальядолида Андреем Луниным.

Главный тренер Реал Вальядолид Серхио Гонсалес прокомментировал ситуацию с резервным голкипером команды Андреем Луниным. Наставник рассказал, в каком случае украинский вратарь сможет получить свой шанс.

"Лунин знал, в какие условия он приедет. С самого начала Масип был нашим первым вратарем. Андрей вступил в жесткие конкурирующие условия, ведь у него очень многообещающее будущее".

"Мы не меняем вратаря из-за ошибки. В прошлом году мы меняли Масипа, потому что он не обеспечивал нужное спокойствие для команды сзади. Если Жорди проведет два-три неудачных матча, шанс получит Лунин. Но пока это не произойдет, Андрей сможет играть лишь в Кубке Испании. Вратарь должен способствовать надежности защитной линии, мы пока чувствуем, что нужно ставить вратаря старше", — приводит слова специалиста El DesMarque.

Андрей Лунин перебрался в Вальядолид летом этого года на правах аренды из мадридского Реала. На данный момент украинский вратарь так и не дебютировал за основной состав команды.