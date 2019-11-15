Скачать
Пятница, 15.11.2019
Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
На Евро-2020 уже оформили путевки 10 из 24 участников
На Евро-2020 уже оформили путевки 10 из 24 участников
Роналду сделал 55-й хет-трик в карьере (Видео)
Роналду сделал 55-й хет-трик в карьере (Видео)

Англия нанесла сокрушительное поражение Черногории (Видео)

Англия нанесла сокрушительное поражение Черногории (Видео)
09:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Англичане гарантировали себе место на ЧЕ-2020, разгромив на своем поле Черногорию.

Сборная Англии разгромила национальную команду Черногории в матче 9-го тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть турнира. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 7:0.

Англия — Черногория 7:0

Голы: Окслейд-Чемберлейн, 11, Кейн, 19, 24, 37, Рашфорд, 30, Шофранац, 66 (аг), Абрахам, 84.

Англия: Пикфорд — Стоунз, Чилуэлл, Магуайр, Александер-Арнолд — Санчо, Маунт (Гомес, 70), Окслейд-Чемберлейн (Мэддисон, 56), Уинкс — Рэшфорд, Кейн (Абрахам, 57).

Черногория: Миятович — Лагатор, Радунович (Распопович, 46), Симич, Вешович — Шофранац, Хакшабанович (Болевич, 74), Йовович (Янкович, 65), Вукчевич, Хочко — Бечирай.

Предупреждения: Рашфорд — Вешович.

До перерыва в воротах гостей побывало пять голов. В составе англичан отличились Алекс Окслейд-Чемберлен, Гарри Кейн, оформивший хет-трик, и Маркус Рашфорд. Первые три мяча были забиты после передач Бенджамина Чилвела. После перерыва хозяевам удалось ещё дважды огорчить голкипера гостей Милана Миятовича. Сначала мяч в ворота своей команды срезал Александар Шофранац, а затем точку в матче поставил Тэмми Абрахам.

Роналду сделал 55-й хет-трик в карьере (Видео)

В заключительном матче отбора Евро-2020 сборная Англии 17 ноября сыграет в гостях с Косово. В другом матче группы в этот же день встретятся Болгария и Чехия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Англии, Футбол, Сборная Черногории, Евро-2020, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
02 Роналду - журналистам: Теперь можете брать интервью у других
03 Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
04 Пеле: Надеюсь, Роналду хватит здоровья и сил побить мой рекорд
05 Безус о забитом голе Эстонии: Это была импровизация (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь