Англия нанесла сокрушительное поражение Черногории (Видео)

Новости спорта:Англичане гарантировали себе место на ЧЕ-2020, разгромив на своем поле Черногорию.

Сборная Англии разгромила национальную команду Черногории в матче 9-го тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть турнира. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 7:0.

Англия — Черногория 7:0

Голы: Окслейд-Чемберлейн, 11, Кейн, 19, 24, 37, Рашфорд, 30, Шофранац, 66 (аг), Абрахам, 84.

Англия: Пикфорд — Стоунз, Чилуэлл, Магуайр, Александер-Арнолд — Санчо, Маунт (Гомес, 70), Окслейд-Чемберлейн (Мэддисон, 56), Уинкс — Рэшфорд, Кейн (Абрахам, 57).

Черногория: Миятович — Лагатор, Радунович (Распопович, 46), Симич, Вешович — Шофранац, Хакшабанович (Болевич, 74), Йовович (Янкович, 65), Вукчевич, Хочко — Бечирай.

Предупреждения: Рашфорд — Вешович.

До перерыва в воротах гостей побывало пять голов. В составе англичан отличились Алекс Окслейд-Чемберлен, Гарри Кейн, оформивший хет-трик, и Маркус Рашфорд. Первые три мяча были забиты после передач Бенджамина Чилвела. После перерыва хозяевам удалось ещё дважды огорчить голкипера гостей Милана Миятовича. Сначала мяч в ворота своей команды срезал Александар Шофранац, а затем точку в матче поставил Тэмми Абрахам.

В заключительном матче отбора Евро-2020 сборная Англии 17 ноября сыграет в гостях с Косово. В другом матче группы в этот же день встретятся Болгария и Чехия.