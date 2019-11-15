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Безус рассказал, кому посвятил победный гол в ворота Эстонии

Безус рассказал, кому посвятил победный гол в ворота Эстонии
10:37 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Роман Безус прокомментировал поединок сборной Украины против Эстонии.

Полузащитник сборной Украины Роман Безус поделился своими впечатлениями от товарищеского матча с Эстонией (1:0).

Роман Безус вышел на замену в поединке сразу после перерыва. Именно он и стал автором единственного гола, который принес победу сине-желтым – 1:0.

После финального свистка Безус рассказал о своих впечатлениях от игры:

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"Когда зашла речь о том, кто будет пробивать штрафной, то изъявили желание Сергей Болбат и Марьян Швед. Но все же решение было принято в мою пользу. В этом матче уже был похожий момент, и если бы мне в тот раз удалось пробить на пять сантиметров выше, может быть, отличился бы и раньше. На этот раз получился такой же удар, но, к счастью, вмешался рикошет", - рассказал футболист.

По словам Романа, сказалась и отсутствие на тот момент на поле Малиновского и Ярмоленко.

Ведь эти ребята бьют штрафные гораздо чаще меня. Последний мяч за сборную я забивал очень давно и тяжело шел к этому. Этот гол я посвящаю моим родителям, которые были сегодня на стадионе. Мы встретились перед игрой, немного поговорили, вспомнили прошлое.

Роман признался, что ему было очень приятно хотя бы на короткое время надеть капитанскую повязку сборной Украины.

"Так сложились обстоятельства, что на тот момент я остался самым старшым на поле. Это просто фантастика, и яркие впечатления останутся в моей памяти надолго", - признался Безус.

В матче с Эстонией, отмечает Роман, наигровалось много новых связей, и тренеры ставили задачу сыграть качественно, как и всегда.

"Взаимодействовали мы довольно неплохо, но иногда не все получалось, ведь настоящей сыгранности между новыми исполнителями не хватало, - говорит полузащитник сине-желтых. - Но главное, что мы выиграли, а уже тренеры в дальнейшем проанализируют наши действия и разберут все ошибки".

Говоря о будущем поединке со сборной Сербии, Безус выразил уверенность, что в Белграде у хозяев будет сумасшедшая поддержка.

"Им надо реабилитироваться перед своими болельщиками, а наша задача - спокойно выйти и продемонстрировать присущую нам игру. Следует прислушаться к наставлениям тренеров, и все будет хорошо", - добавляет Роман.

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Сборная Украины, Роман Безус, Футбол, Новости футбола.
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