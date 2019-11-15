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Именитый испанский тренер намерен вернуться в АПЛ

Именитый испанский тренер намерен вернуться в АПЛ
11:56 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Рафаэль Бенитес намерен вернуться в английскую Премьер лигу.

Главный тренер китайского "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес заявил, что хотел бы в будущем вновь поработать в чемпионате Англии. Напомним, что испанец ранее тренировал в АПЛ "Ливерпуль", "Челси" и "Ньюкасл".

"В будущем я вернусь в Англию, но пока я счастлив в Китае. Не стоит думать, что я хочу вернуться прямо сейчас, но я бы хотел сделать это в будущем.

В Китае ты можешь смотреть каждый матч Премьер-Лиги. Я слежу за Премьер-Лигой, потому что ты должен знать игроков и лигу.

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Моя идея заключается в том, чтобы в будущем снова поработать в Премьер-Лиге. Я хочу быть ближе к своей семье, которая живет в Англии, а вдобавок эта лига мне очень нравится", — цитирует Бенитеса BBC.

Добавим, что контракт Рафаэля Бенитеса с "Далянь Ифан" рассчитан на два с половиной года.

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Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Рафаэль Бенитес, Новости футбола.
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