Именитый испанский тренер намерен вернуться в АПЛ

Новости спорта:Испанский специалист Рафаэль Бенитес намерен вернуться в английскую Премьер лигу.

Главный тренер китайского "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес заявил, что хотел бы в будущем вновь поработать в чемпионате Англии. Напомним, что испанец ранее тренировал в АПЛ "Ливерпуль", "Челси" и "Ньюкасл".

"В будущем я вернусь в Англию, но пока я счастлив в Китае. Не стоит думать, что я хочу вернуться прямо сейчас, но я бы хотел сделать это в будущем.

В Китае ты можешь смотреть каждый матч Премьер-Лиги. Я слежу за Премьер-Лигой, потому что ты должен знать игроков и лигу.

Моя идея заключается в том, чтобы в будущем снова поработать в Премьер-Лиге. Я хочу быть ближе к своей семье, которая живет в Англии, а вдобавок эта лига мне очень нравится", — цитирует Бенитеса BBC.

Добавим, что контракт Рафаэля Бенитеса с "Далянь Ифан" рассчитан на два с половиной года.