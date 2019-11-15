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Капитан Реала - о преимуществе Барселоны перед Эль-Класико и Суперкубке Испании

Капитан Реала - о преимуществе Барселоны перед Эль-Класико и Суперкубке Испании
13:06 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Серхио Рамос рассказал, что он думает о предоставлении "Барселоне" большего количества времени для реабилитации перед очной встречей с Реалом.

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал, что он думает о предоставлении "Барселоне" большего количества времени для реабилитации перед очной, перенесенной на декабрь, встречей. Слова испанца приводит AS. Также Рамос рассказал про многое другое…

"В конце концов, "Реал" будет тем клубом, кому данное решение не сыграет на руку. Мы должны играть в тот же день, что и "Барселона", чтобы иметь столько же времени на отдых, сколько и они. Несмотря на все факторы, мы будем готовы к противостоянию и сделаем все, чтобы победить".

"Суперкубок Испании в Саудовской Аравии? Игроки ничего не могут с этим поделать. Рубиалес проповедует перемены, мы можем лишь поддерживать и гордиться, если они принесут пользу".

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"Вилья был одним из величайших футболистов, легенда. Мы поддерживали связь, я поздравляю его с окончанием великолепного спортивного этапа жизни, снимаю перед Давидом шляпу".

"Если я произношу фамилию Гарета, то это сразу же либо попадает в заголовки, либо вызывает негатив. Я рад, что он вновь выступает за Уэльс – это значит, что валлиец сможет играть и за "Реал".

"Мое будущее? Цели искусственно продлить карьеру – нет. Собираюсь играть, пока буду хорошо себя чувствовать. Хотел бы выступить на следующем чемпионате мира, желаю продолжать выигрывать трофеи и избегать травм. Олимпийские игры? Это было бы потрясающе не только для меня, но и для Пике, к примеру. Посмотрим".

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Серхио Рамос, ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола.
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