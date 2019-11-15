Джеррард: Сейчас я работаю в топ-клубе

Новости спорта:Стивен Джерард надеется однажды возглавить великий клуб.

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал, что пока не задумывается о том, чтобы возглавить «Ливерпуль».

«Я очень целеустремленный и амбициозный, я не легкомысленно отношусь к своей должности. Хочу быть лучшим, насколько это возможно, и у меня фантастический клубный персонал. Чувствуем, что у нас действительно хорошая команда, и нам это нравится.

Я часто получаю вопрос о том, где хочу оказаться в дальнейшем, каковы мои амбиции, о чем я мечтаю. Для меня мечта – просто выиграть следующий футбольный матч. Это все, на чем я должен сосредоточиться. Мне не нужно устанавливать временные рамки для того или другого.

Действительно наслаждаюсь тем, что делаю, мне выпала честь занимать эту должность. Самое важное – взять следующие три очка. Это все, о чем я беспокоюсь. Однажды мой путь куда-нибудь меня приведет. Если на вершину – фантастика, но я чувствую, что уже сейчас работаю в топ-клубе», – сказал Джеррард.