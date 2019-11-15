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Экс-игрок МЮ рассказал, кто доводил Роналду до слез

Экс-игрок МЮ рассказал, кто доводил Роналду до слез
16:56 Сегодня Телеграф ua-football.com/ Фото: Twitter

Новости спорта:Луи Саа поведал о конфликте Ван Нистелроя и Роналду.

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Луи Саа рассказал о взаимоотношениях Рууда ван Нистелроя и Криштиану Роналду.

"Была история, когда Рууд довел Криштиану до слез. Это произошло во время тренировки. В тот момент у Роналду умер отец. Они начали спорить и это был неподходящий момент. Подобные вещи случаются, когда футболисты с сильным характером. Уверен, Рууд сожалеет о некоторых словах.

Криштиану был просто зверь. Не знаю, можно ли назвать его человеком. Уже в 18-19 лет вы могли видеть, что он необычный человек", — цитирует Саа FourFourTwo.

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Напомним, Роналду выступал за "красных" с 2003 по 2009 год. За 196 матчей он забил 84 гола.

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Луи Саа, АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Рууд ван Нистелрой, Кришитану Роналду.
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