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Мхитарян: При Эмери моя роль изменилась

Мхитарян: При Эмери моя роль изменилась
17:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Генрих Мхитарян объяснил, почему покинул Арсенал.

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал об уходе из лондонского «Арсенала». 30-летний футболист выступает за «волков» на правах аренды. По окончании нынешнего сезона римский клуб может выкупить хавбека у «канониров».

«Унаи Эмери уделял больше внимания тактике, поэтому моя роль изменилась. Я начинал как вингер, но должен был строить игру через опорного полузащитника.

Вот почему я не мог забить много мячей или отдать много результативных передач. Мне нравится играть более свободно и двигаться везде, где есть пространство, но нужно выполнять работу, которую просит тренер.

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Не мог смириться с необходимостью сидеть на скамейке в течение нескольких матчей. Знаю свои качества и на что я способен. Мне уже 30 лет, я люблю играть в футбол, а не просто сидеть на скамейке и тратить своё время. Эмери заверил меня, что я важен для «Арсенала», но в итоге я перешёл в «Рому», потому что они верили в меня больше», — цитирует Мхитаряна FourFourTwo.

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Арсенал, Новости спорта, Новости футбола, Roma, Генрих Мхитаря.
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