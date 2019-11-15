Игрок Барселоны может перейти в Атлетико

Новости спорта:Иван Ракитич может переехать в Мадрид.

Иван Ракитич заинтересовал Атлетико, сообщает AS со ссылкой на Movistar+.

По информации источника, мадридский клуб готов заплатить 40 миллионов евро за хорватского хавбека – именно такую сумму просит Барселона.

Преградой переходу может стать высокая заработная плата 31-летнего футболиста: Ракитич получает 6,5 миллионов евро в год. В случае, если переход осуществится, "матрасники" будут вынуждены продать кого-то из игроков.

Напомним, что контракт Ракитича с Барселоной рассчитан до 30 июня 2021 года.