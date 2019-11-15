Ювентус нацелился на звезду Милана

Новости спорта:Ювентус хочетт переманить в свой состав Джанлуиджи Доннарумму.

Итальянский гегемон "Ювентус" попытается следующим летом подписать вратаря "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму, сообщает "Гадзетта делло Спорт".

Туринский клуб планирует включить в свое предложение одного из своих защитников, Мериха Демирала и Даниэля Ругани, и прекрасно знает, что "россонери" проявляют большой интерес к турецкому футболисту.

Контракт Доннаруммы с "Миланом" заканчивается летом 2021 года, и вчера появилась информация о том, что он настаивает на новом более высокооплачиваемом контракте, в то время как миланский клуб хотел бы продлить соглашение без изменения финансовых условий. В данный момент зарплата 20-летнего вратаря "Милана" составляет шесть миллионов евро.

У основного вратаря "Ювентуса" в данный момент Войцеха Щенсны также действующий контракт до лета 2021 года.