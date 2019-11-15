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Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию

Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию
22:09 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Лионель Месси успешно добил свой же незабитый пенальти, чем и принес победу своей сборной над Бразилией.

Несмотря на товарищеский статус матча, Бразилия и Аргентина разыграли настоящее боевое южноамериканское Класико в Саудовской Аравии.

Бразилия — Аргентина 0:1

Гол: Месси, 13.

Бразилия: Алиссон — Данило, Эдер Милитан, Тьяго Силва, Алекс Сандро (Ренан Лоди, 64) — Артур (Фабиньо, 55), Каземиро (Уэсли, 86), Пакета (Филиппе Коутиньо, 46) — Габриэль Жезус (Ришарлисон, 71), Фирмино, Виллиан (Родриго, 71).

Аргентина: Андрада — Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико — Окампос (Гонсалес, 74), Де Поль (Домингес, 90), Паредес (Родригес, 83), Ло Сельсо (Акунья, 59) — Месси, Мартинес (Аларио, 88).

Предупреждения: Данило, Каземиро, Эдер Милитан — Де Поль, Тальяфико, Паредес.

На 10-й минуте Габриэль Жезус не реализовал пенальти.

На 13-й минуте Месси не реализовал пенальти.

Уже на 10-й минуте "пентакампеоны" заработали пенальти, который, однако, не смог реализовать Габриэль Жезус.

Спустя три минуты уже Месси заслужил пенальти, упав в борьбе с Алексом Сандро, однако Лионель не смог переиграть с "точки" Алиссона. Впрочем, вратарь сборной Бразилии, хоть и достал мяч в углу, но отбил его прямо на Месси, который на добивании был точен.

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Несмотря на старания игроков обеих команд, больше забитых мячей зрители на трибунах и у экранов телевизоров так и не дождались.

Итог матча можно признать справедливым, поскольку хотя Бразилия больше владела мячом (66% против 34%), Аргентина значительно превзошла соперника по ударам: 14 (8 в створ) против 6 (1).

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Сборная Бразилии, Лионель Месси, Новости спорта, Новости футбола, Сборная Аргентина.
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