Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 15 ноября (Видео)

Новости спорта:В квалификации чемпионата Европы-2020 по футболу уже определились половина участников финального турнира/

Компанию сборным Бельгии, Италии, России, Польши, Украины, Испании, Англии, Франции, Турции, Чехии и Финляндии составили футболисты национальной команды Швеции.

Шведы оформили путевку на Евро-2020 в Бухаресте, где обыграли сборную Румынии - 2:0.

Результаты матчей, состоявшихся 15 ноября:

группа D: Швейцария - Грузия - 1:0,

Дания - Гибралтар - 6:0

турнирное положение: Дания - 15 (после 7-ми игр), Швейцария - 14 (7), Ирландия - 12 (7), Грузия - 8 (8), Гибралтар - 0 (7);

группа F: Испания - Мальта - 7:0,

Норвегия - Фарерские острова - 4:0,

Румыния - Швеция - 0:2

турнирное положение (после 9-ти туров): Испания - 23 очка, Швеция - 18, Румыния - 14, Норвегия - 14 Фарерские острова - 3, Мальта - 3;

группа J: Босния и Герцеговина - Италия - 0:3,

Финляндия - Лихтенштейн - 3:0,

Армения - Греция - 0:1

турнирное положение (после 8-ми туров): Италия - 24 очка, Финляндия - 18, Греция - 11, Армения - 10, Босния и Герцеговина - 10, Лихтенштейн - 2.

Расписание остальных поединков 9-го тура квалификации Евро-2020.

16 ноября:

группа С: Германия - Беларусь, Северная Ирландия - Голландия;

турнирное положение: Голландия - 15 (после 6-ти игр), Германия - 15 (6), Северная Ирландия - 12 (6), Беларусь - 4 (7), Эстония - 1 (7);

группа I: Кипр - Шотландия, Россия - Бельгия, Сан-Марино - Казахстан

турнирное положение (после 8-ми туров): Бельгия - 24 очка, Россия - 21, Кипр - 10, Шотландия - 9, Казахстан - 7, Сан-Марино - 0;

группа G: Словения - Латвия, Израиль - Польша, Австрия - Северная Македония

турнирное положение (после 8-ми туров): Польша - 19, Австрия - 16, Северная Македония - 11, Словения - 11, Израиль - 11, Латвия - 0;

группа Е: Хорватия - Словакия, Азербайджан - Уэльс

турнирное положение: Хорватия - 14 очков (после 7-ми игр), Венгрия - 12 (7), Словакия - 10 (6), Уэльс - 8 (6), Азербайджан - 1 (6).

По итогам группового этапа квалификации, который завершится 19 ноября, определятся 20 участников финальной стадии Евро-2020 - по две лучших команды во всех десяти группах. Последние четыре путевки получат победители стыковых матчей плей-офф Лиги наций УЕФА.

Матчи финальной стадии чемпионата Европы пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года.