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"Мы все много бегали": Месси о победе над Бразилией

"Мы все много бегали": Месси о победе над Бразилией
08:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат товарищеского матча с Бразилией.

Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Сауд" и завершилась со счётом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный мяч в матче забил Месси.

"Вначале мы совершили несколько ошибок, соперник имел моменты. Во втором тайме мы стали играть лучше. Думаю, что такая схема игры даёт команде больше возможностей. Хорошо, что мы можем играть несколькими способами. Когда вы выигрываете, то работаете с душевным спокойствием, это очень позитивно для предстоящих матчей.

Мы все много бегали — это то, что мы должны были сделать", — приводит слова Месси пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию

В следующем товарищеском матче сборная Аргентины 18 ноября в Тель-Авиве сыграет с Уругваем, а национальная команда Бразилии на следующий день в Абу-Даби встретится с южнокорейскими футболистами.

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Сборная Бразилии, Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбола.
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