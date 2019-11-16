Экс-футболист Ливерпуля перенес операцию из-за рака мозга

Новости спорта:Мерсисайдский клуб поддержал Доминика Маттео, который перенес операцию.

Бывший защитник "Ливерпуля" Доминик Маттео перенёс операцию из-за рака мозга, сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба. На данный момент 45-летний экс-футболист проходит курс реабилитации в клинике.

"Желаем Дому полного и скорейшего выздоровления и готовы оказать любую поддержку его родным и близким", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Маттео выступал в составе "Ливерпуле" с 1992 по 2000 год. Также шотландский защитник играл за такие команды, как "Сандерленд", "Лидс Юнайтед", "Блэкберн Роверс" и "Сток Сити". Маттео выступал за национальную команду Шотландии с 2000 по 2004 год. В последние годы Доминик работал в качестве эксперта и комментатора на клубном канале "Ливерпуля".