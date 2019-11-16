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Известный тренер получил анонимное письмо с угрозами и пулей в конверте

Известный тренер получил анонимное письмо с угрозами и пулей в конверте
14:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Итальянского специалиста теперь будет охранять полиция Милана.

Главный тренер Интера Антонио Конте попал в неприятную ситуацию. Итальянскому специалисту прислали сообщение, в котором неизвестные написали слова угрозы в его адрес и положили в конверт пулю от оружия. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, полиция Милана незамедлительно начала расследования по данному инциденту и предоставила Конте защиту. Кроме того, руководство Интера наняло личную охрану, которая будет расставлена около дома коуча и вокруг тренировочной базы "нерадзурри".

Отмечается, что Антонио Конте мог получить угрозы от членов фанатской группировки Ювентуса, которые крайне негативно отнеслись к тому, что специалист согласился возглавить Интер, несмотря на то, что ранее он работал в туринском клубе.

Жиру может пойти за Конте в Интер

Напомним, что Конте стал главным тренером Интера в мае этого года. После 12 туров миланская команда занимает второе место в Серии А, отставая всего на один пункт от лидера чемпионата Ювентуса.

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ФК Интер (Милан), Антонио Конте, Футбол, Новости футбола.
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