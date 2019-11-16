Касильяс высказался касательно личных наград в футболе

Новости спорта:Икер Касильяс прокомментировал нынешнее состояние дел с индивидуальными наградами в футболе.

Голкипер "Порту" Икер Касильяс поделился мнением о вручении индивидуальных наград в футболе.

"Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА. Лионель Месси — по версии ФИФА. Представьте, если Криштиану Роналду, который этого заслуживает, выиграет "Золотой мяч". Мне кажется, что критерии вручения наград в футболе не очень логичные, разве нет?" — написал Касильяс на своей странице в "Твиттере".

В этом году церемония вручения "Золотого мяча" состоится в Париже 2 декабря. Действующим обладателем награды является полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич. В прошлом году хорват опередил Роналду, который занял второе место.