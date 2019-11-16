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Тренер сборной Сербии о матче с Украиной: Мы не полагаемся на волю случая

Тренер сборной Сербии о матче с Украиной: Мы не полагаемся на волю случая
20:59 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Любиша Тумбакович прокомментировал ближайший матч против Украины.

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2020 против Украины, который состоится завтра, 17 ноября:

«У игроков не будет недостатка в мотивации, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Я не сомневаюсь, что они в полной мере осознают огромную ответственность в предстоящем матче. Я надеюсь, что мы добьемся достойного результата. Хотя, честно говоря, результат зависит не только от нас. Футбол — это сама жизнь, и итог противостояния зависит еще и от соперника.

Мы не полагаемся на волю случая. Мы будем играть против противника, который намного сильнее предыдущих, но над ним не довлеет результат. Тем не менее, вне зависимости от состава, в котором будет играть Украина, нам будет сложно. Ведь иногда труднее играть против игроков, которые хотят что-либо доказать своему наставнику».

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Новости футбола, Отбор на Евро-2020, Любиша Тумбакович.
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