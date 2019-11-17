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Де Пена: Я счастлив в Украине

Де Пена: Я счастлив в Украине
10:24 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Уругваец рассказал о жизни в Украине, мечте и кумире.

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена поделился своими планами и впечатлениями от Украины в беседе с болельщиками киевского клуба.

"Хотел бы я выступать за сборную Украины? Я счастлив в Украине. Но у меня есть мечта – играть за национальную сборную Уругвая.

Я хочу выучить украинский, потому что это важно для коммуникации с командой. Я понимаю где-то процентов на 50, а говорю на 25-30. Я счастлив в Украине, поэтому хочу выучить язык. У меня 2-3 урока каждую неделю. Хочу все понимать и общаться с вами свободно.

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Чувствую себя здесь счастливым. В команде меня встретили очень тепло. Наслаждаюсь временем в Украине. Планирую играть за Динамо еще долго.

Мой кумир? Альваро Рекоба. Здесь много детей, наверное, не все его знают. Он играл за миланский Интер и национальную сборную, а потом выступал со мной в одной команде – Насьонале", – приводит слова Де Пены официальный сайт клуба.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Карлос де Пена.
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