Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
Где и когда смотреть матч Сербия - Украина
Где и когда смотреть матч Сербия - Украина
Роналду считает, что именно его не хватает Бразилии для побед на ЧМ
Роналду считает, что именно его не хватает Бразилии для побед на ЧМ
Обладатель Золотого мяча раскритиковал игрока сборной Бразилии
Обладатель Золотого мяча раскритиковал игрока сборной Бразилии
Де Пена: Я счастлив в Украине
Де Пена: Я счастлив в Украине

Алонсо признался, почему переходил в Баварию

Алонсо признался, почему переходил в Баварию
13:28 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Известный испанец хотел поработать под руководством Гвардиолы.

Бывший полузащитник Хаби Алонсо рассказал, почему решил перейти из Реала в Баварию в 2014 году.

"Мне было так любопытно узнать секреты Гвардиолы. У него неустанный природный энтузиазм. Футбольные сезоны длинные, но до самого конца, Пеп никогда не казался уставшим".

"Он был всегда готов. Для игроков, может быть, это давало дополнительные несколько метров в ногах, когда это имело значение больше всего", — цитирует Алонсо Goal.

 Летом Реал подпишет четырех суперзвезд

Напомним, испанский футболист выступал за немецкий гранд до 2017 года, после чего завершил карьеру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, АПЛ, Примера, Хаби Алонсо, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
02 Пулев дал неожиданный прогноз на реванш Руис - Джошуа
03 Братья Азары и Лукаку разгромили Россию в отборе на Евро-2020
04 Тренер сборной Сербии о матче с Украиной: Мы не полагаемся на волю случая
05 Защитник Динамо заинтересовал Бенфику
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь