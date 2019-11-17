Алонсо признался, почему переходил в Баварию

Новости спорта:Известный испанец хотел поработать под руководством Гвардиолы.

Бывший полузащитник Хаби Алонсо рассказал, почему решил перейти из Реала в Баварию в 2014 году.

"Мне было так любопытно узнать секреты Гвардиолы. У него неустанный природный энтузиазм. Футбольные сезоны длинные, но до самого конца, Пеп никогда не казался уставшим".

"Он был всегда готов. Для игроков, может быть, это давало дополнительные несколько метров в ногах, когда это имело значение больше всего", — цитирует Алонсо Goal.

Напомним, испанский футболист выступал за немецкий гранд до 2017 года, после чего завершил карьеру.