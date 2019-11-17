Манчестер Юнайтед планирует серьезно усилится зимой

Новости спорта:МЮ в ближайшее время хочет прилично усилить состав.

Манчестер Юнайтед собирается усилить сразу три позиции в ближайшее трансферное окно, сообщает ESPN.

"Манкунианцы" планируют подписать нового центрального полузащитника, атакующего хавбека/вингера, а также форварда. По информации источника, в список целей клуба попали сразу 8 футболистов.

Эрлинг Холанд из РБ Зальцбурга, Мусса Дембеле из Лиона и Каллум Уилсон из Борнмута могут усилить центр нападения . Добавить креатива команде могут Джеймс Мэддисон из Лестера, Джейдон Санчо из Борусси Д или Джек Грилиш из Астон Виллы.

А вот в опорную могут быть подписаны Джон Макгинн из всё той же "Виллы" или Деклан Райс из "Вест Хэма".