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Где и когда смотреть матч Сербия - Украина
Где и когда смотреть матч Сербия - Украина
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Сербия - Украина: онлайн-трансляция матча

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Сербия - Украина: онлайн-трансляция матча
15:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Заключительный матч отбора на Евро-2020 между Сербией и Украиной.

В воскресенье, 17 ноября, национальная сборная Украины сыграет заключительный матч группового раунда отбора на Евро-2020.

Сербия же до сих пор сохраняет теоретические шансы на второе место в группе, поэтому будет играть только на победу и с желанием отомстить за поражение 0:5 во Львове.

СЕРБИЯ 1:0 УКРАИНА

Гол: Тадич 9 (пен)

12' - Ярмоленко (Украина) выстрелил с дальней дистанции. Мимо ворот. Мяч ушел за линию ворот, и вратарь команды Сербия произведет удар от ворот.

9' - ГГОЛ! Душан Тадич (Сербия) записал свою фамилию на табло, отличившись с пенальти.

7' - Опасно! Неманья Радоньич (Сербия) бьет первым касанием с края штрафной. Андрей Пятов в классном прыжке достал мяч, направленный по центру ворот.

6' - Душан Тадич (Сербия) делает навес в штрафную, но это слишком близко к воротам и Андрей Пятов забирает мяч.

3' - Прессинг хозяев поля, украинцы не могут выйти на чужую половину поля.

1' - Мяч под контролем сербов.

Матч начался

15:55 Звучат гимны стран.

СОСТАВЫ

Сербия: Райкович – Ник. Максимович, Миленкович, Коларов, Родич – Гудель, Нем. Максимович – Тадич, Ляич, Радонич – Митрович

Запасные: Дмитрович (гк), Росков (гк), Милетич, Младеновчи, Миливоевич, Спайич, Милунович, Гачинович, Лукич, Джуричич, Милинкович-Савич, Павлович

Украина: 12. Андрей Пятов (к), 16. Виталий Миколенко, 4. Сергей Кривцов, 22 Николай Матвиенко, 21 Александр Караваев, 5. Сергей Сидорчук, 8. Руслан Малиновский, 20. Виктор Коваленко, 15. Виктор Цыганков, 7. Андрей Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.

Запасные: 1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 6. Артем Шабанов, 10 Евгений Коноплянка, 11. Артем Беседин, 13 Владимир Шепелев, 14 Виталий Буяльский, 17 Евгений Шахов, 18 Роман Безус, 19 Сергей Болбат, 23 Андрей Лунин.

Турнирное положение

Сегодня будет сыгран матч Люксембург - Португалия (16:00)

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Последний матч украинцев в отборе Евро-2020 в общедоступной сетке украинского ТВ покажет в прямом эфире ТРК "Украина". Также прямую трансляцию поединка осуществит ТК "Футбол 1"

СЛОВА ТРЕНЕРОВ

Любиша Тумбакович, главный тренер сборной Сербии

– Мы максимально подробно разобрали нашего соперника, поэтому никаких случайностей быть не может. Сборная Украины намного сильнее наших предыдущих соперников. Несмотря на то, в каком составе они сыграют. Иногда труднее играть против футболистов, которые имеют мало игровой практики и стремятся показать тренеру свой уровень.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

– Наша команда обязана готовиться к очень серьезному матчу. Речь идет о важности этого матча для жеребьевки на будущее. Две команды завтра будут иметь разные турнирные задачи и разную стратегию игры. Для нас эта игра важна с точки зрения турнирной таблицы, а для сербской сборной – в борьбе за второе место в группе.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Сербии, Евро-2020, Сербия - Украина.
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