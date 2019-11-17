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Суркис: Зашел в раздевалку и сказал ребятам продолжать так же усердно работать

Суркис: Зашел в раздевалку и сказал ребятам продолжать так же усердно работать
19:54 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев

Новости спорта:Президент киевлян поделился мыслями после победы в контрольном матче.

Президент киевского "Динамо" прокомментировал победу команды в матче против "Оболонь-Бровар". 

- Игорь Михайлович, какие впечатления оставил у вас сегодняшний матч?

- Я увидел, что команда находится в хорошем тонусе, в тренировочном процессе. Будем надеяться, что те игроки, которые уехали в сборные, тоже находятся в хорошем тонусе. Ребята должны были получить достаточно игрового времени. Я вижу, что команда готовится к очередной игре, которая состоится в следующее воскресенье.

- Наконец-то сыграл за первую команду Миккель Дуэлунд. Как оцените его игру?

- Мне понравилась фрагментально его игра. Видно, что игрок классный. Нам очень нужен такой игрок в середине поля, который может связать полузащиту с атакой. Считаю, что это очень хороший футболист, с которым приключилось несчастье год назад, когда он получил травму. Его игра дает основание говорить о том, что в ближайшем будущем это будет боевая единица.

- Карлос де Пена выдал сегодня просто феерическую игру…

- Дай Бог, чтобы такую же игру он показал в ближайших официальных матчах, особенно в Лиге Европы с “Мальме” и “Лугано”, да и во всех оставшихся. Забив четыре мяча, он показал, что держит себя в хорошем тонусе. Это очень важно.

Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время

- Карлос помог сегодня и Франу Солю...

- И Фран Соль забил наконец-то. Такие игры нужны. Это была моя инициатива - чтобы команда сыграла на стадионе “Динамо”, а не на базе. Пришли болельщики посмотреть, в каком состоянии находится команда. И для самих игроков матч на стадионе - это все-таки большая ответственность, чем играть на том поле, на котором они тренируются. После игры я зашел в раздевалку и сказал ребятам продолжать так же усердно работать, потому что неизвестно, в каком состоянии вернутся наши игроки как из молодежной сборной, так и из национальной.

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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, УПЛ.
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