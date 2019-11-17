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Впервые в истории сборная Украины провела год без поражений

Впервые в истории сборная Украины провела год без поражений
18:37 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В десяти матчах в году сборная Украины ни разу не проиграла.

Сборная Украины в заключительном матче квалификации чемпионата Европы-2020 поделила очки с Сербией – 2:2.

Таким образом, украинская сборная ни разу не проиграла в 2019 году — семь побед и три ничьих в восьми официальных и двух товарищеских встречах. Это первый подобный случай в истории национальной команды.

Подопечные Шевченко прошли весь отборочный тур без поражений – шесть побед и две ничьих с общим счетом 17:4.

Вничью завершились выездные матчи против Португалии и Сербии в отборе на Евро-2020, а также против Нигерии товарищеским матч.

Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время

Добавим, что беспроигрышная серия украинской сборной под руководством Андрея Шевченко увеличилась до 11 матчей. Последний раз украинцы проиграли 16 ноября 2018 года, когда были разгромлены Словакией (1:4) в Лиге наций.

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Новости спорта.
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