Впервые в истории сборная Украины провела год без поражений

Новости спорта:В десяти матчах в году сборная Украины ни разу не проиграла.

Сборная Украины в заключительном матче квалификации чемпионата Европы-2020 поделила очки с Сербией – 2:2.

Таким образом, украинская сборная ни разу не проиграла в 2019 году — семь побед и три ничьих в восьми официальных и двух товарищеских встречах. Это первый подобный случай в истории национальной команды.

Подопечные Шевченко прошли весь отборочный тур без поражений – шесть побед и две ничьих с общим счетом 17:4.

Вничью завершились выездные матчи против Португалии и Сербии в отборе на Евро-2020, а также против Нигерии товарищеским матч.

Добавим, что беспроигрышная серия украинской сборной под руководством Андрея Шевченко увеличилась до 11 матчей. Последний раз украинцы проиграли 16 ноября 2018 года, когда были разгромлены Словакией (1:4) в Лиге наций.