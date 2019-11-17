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Украина попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020

Украина попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020
22:19 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Уже 17 сборных обеспечили себе путевки в финальный раунд чемпионата Европы.

Сборная Украины, сыграв вничью с командой Сербии, набрала 20 очков из 24 возможных и заняла первое место в группе B квалификации на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко будет сеяными из первой корзины.

По состоянию на сегодня 17 сборных квалифицировались в финальный раунд Евро-2020 (в порядке получения путевки): Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания, Турция, Франция, Англия, Чехия, Финляндия, Швеция, Хорватия, Австрия, Нидерланды, Германия, Португалия.

Среди 10 победителей отборочных групп 6 лучших команд будут сеяными из первой корзины, а 4 худших войдут во вторую корзину. В связи с разным количеством команд в группах, в рейтинг для определения посева не включаются результаты матчей с худшей (шестой) командой группы.

Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время

В текущем рейтинге Украина занимает 3-е место после Бельгии и Италии. Подопечные Шевченко не опустятся ниже 6-й позиции, которая при жеребьевке финального раунда дает шарик в первой корзине посева.

Текущий рейтинг сборных УЕФА для посева на Евро-2020 (топ-30)

В первой корзине окажутся сборные 1–6, во второй: 7–12, в третьей: 13–18, в четвертой: 19–20 и четыре победителя плей-офф.

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Сборная Украины, УЕФА, Чемпионат Европы, Евро-2020.
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