Украина попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020

Новости спорта:Уже 17 сборных обеспечили себе путевки в финальный раунд чемпионата Европы.

Сборная Украины, сыграв вничью с командой Сербии, набрала 20 очков из 24 возможных и заняла первое место в группе B квалификации на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко будет сеяными из первой корзины.

По состоянию на сегодня 17 сборных квалифицировались в финальный раунд Евро-2020 (в порядке получения путевки): Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания, Турция, Франция, Англия, Чехия, Финляндия, Швеция, Хорватия, Австрия, Нидерланды, Германия, Португалия.

Среди 10 победителей отборочных групп 6 лучших команд будут сеяными из первой корзины, а 4 худших войдут во вторую корзину. В связи с разным количеством команд в группах, в рейтинг для определения посева не включаются результаты матчей с худшей (шестой) командой группы.

В текущем рейтинге Украина занимает 3-е место после Бельгии и Италии. Подопечные Шевченко не опустятся ниже 6-й позиции, которая при жеребьевке финального раунда дает шарик в первой корзине посева.

Текущий рейтинг сборных УЕФА для посева на Евро-2020 (топ-30)

В первой корзине окажутся сборные 1–6, во второй: 7–12, в третьей: 13–18, в четвертой: 19–20 и четыре победителя плей-офф.