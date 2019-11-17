Матвиенко: Пенальти? Мяч попал в руку

Новости спорта:Николай Матвиенко прокомментировал ничью сборной Украины в Сербии.

"Не было качелей, ведь мы до последних минут хотели добыть очки и у нас это получилось.

Пенальти? Мяч попал в руку, сильный удар был, я не успел увернуться и мяч попал в локоть.

Не самый лучший наш матч – это точно, но могу сказать, что периодами сегодня у нас получалось, а было, когда выпадали из игры. После пропущенного гола и последние 25 минут бросили все силы, чтобы отыграться и начали появляться моменты.

В чем секрет вырванных позитивных результатов - характер, фарт или что-то другое? Думаю, все вместе. У нас было большое желание и всегда это вознаграждается.

Считаю, что это только начало, мы сделали только один шаг. У нас впереди еще Евро-2020 и там мы должны себя показать", - прокомментировал Матвиенко матч в эфире канала Футбол 1.