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Сербия - Украина: видео голов и обзор матча

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Сербия - Украина: видео голов и обзор матча
18:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Сборная Украины сыграла вничью со сборной Сербии (2:2) в заключительном туре отборочного турнира Евро-2020.

Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Украины в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 2:2.

Первый тайм

Второй тайм

Отборочный турнир Евро-2020. Группа В.

Сербия – Украина – 2:2

Голы: Душан Тадич (9, с пенальти), Александар Митрович (56) – Роман Яремчук (32), Артем Беседин (93)

Предупреждения: Александр Коларов (84) – Николай Матвиенко (8)

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Сербия: Предраг Райкович – Милан Родич, Александар Коларов, Никола Миленкович, Никола Максимович – Неманья Максимович (Лука Миливоевич, 76), Неманья Гудель – Неманья Радоньич (Сергей Милинкович-Савич, 82), Адем Ляйич (Мият Гачинович, 69), Душан Тадич – Александар Митрович

Украина: Андрей Пятов – Виталий Миколенко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Александр Караваев – Сергей Сидорчук – Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский (Евгений Шахов,, Виктор Коваленко (Владимир Шепелев, 77), Виктор Цыганков (Артем Беседин, 77) – Роман Яремчук.

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Сборная Украины, УЕФА, Сборная Сербии, Евро-2020.
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