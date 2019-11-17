Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время
Фантастическая концовка матча от Украины
Сборная Португалии вышла на Евро-2020
Сборная Португалии вышла на Евро-2020
Обладатель Золотого мяча раскритиковал игрока сборной Бразилии
Обладатель Золотого мяча раскритиковал игрока сборной Бразилии
Результаты украинских биатлонисток в масс-старте Шушена-2019
Результаты украинских биатлонисток в масс-старте Шушена-2019

Шевченко: Я доволен сегодняшним матчем и квалификацией

Шевченко: Я доволен сегодняшним матчем и квалификацией
19:04 Сегодня Телеграф Канал Украина

Новости спорта:Наставник украинцев Андрей Шевченко прокомментировал матч против сербов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после отборочного матча на Евро-2020 между национальными сборными Сербии и Украины, который закончился счетом 2:2, ответил на вопросы журналистов. 

Первый вопрос касался неуверенной игры футболистов в начале первого тайма: «Я об этом так же спросил у игроков. Мне очень не понравилась начало игры в 1 тайме и начало во 2 тайме. Может, это связываю с тем, что на поле вышли футболисты, которые меньше играли в команде. Хотя тот же Сидорчук и Коваленко хорошо проявили себя. Тем более, Беседин забил мяч».

Что касается отсутствия Евгения Коноплянки на поле, Андрей Шевченко ответил следующее: «Коноплянка пропустил несколько недель из-за травмы. Но приехал к нам на сборы, хотя и заболел. Но если нам было бы нужно его выпустить на поле, он готов был играть, даже не смотря на то, что восстановился, но не тренировался еще».

В целом главный тренер сборной Украины остался доволен сегодняшней игрой. «Я очень доволен тем, как мы прошли эту квалификацию. И доволен сегодняшним матчем. Не смотря на то, что мы уже прошли на Евро-2020, и на то, что Сербия очень хорошо играет дома, нам было важно заработать очко себе. Команда провалила первые 10 минут. У нас пошли невынужденные ошибки, что на нас было не похоже. Пропущен второй гол – команда немного растянулась. Этого нельзя было допустить, особенно в игре с сербами. Здесь мы не очень квалифицированно сыграли, но мы перестроились, наши на правом фланге уловили несколько моментов для атаки, и этот гол был заслуженный».

Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время

А вот о том, с какой командой предстоит встретиться на Евро-2020, Шевченко предпочитает еще не думать. «Какой будет жребий – к таким и будем готовиться матчам. Сегодняшний матч был матчем подготовки к Евро. В нем играли игроки, которые сегодня на будущее заработали для себя большой плюс. Я уже уверен, что выходя на поле, они не изменят структуру нашей игры».

Напоследок Андрей Шевченко пожелал удачи сербской команде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Сербии, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сербия - Украина: как это было (Видео)
02 "Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
03 Пулев дал неожиданный прогноз на реванш Руис - Джошуа
04 Братья Азары и Лукаку разгромили Россию в отборе на Евро-2020
05 Тренер сборной Сербии о матче с Украиной: Мы не полагаемся на волю случая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь