Шевченко: Я доволен сегодняшним матчем и квалификацией

Новости спорта:Наставник украинцев Андрей Шевченко прокомментировал матч против сербов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после отборочного матча на Евро-2020 между национальными сборными Сербии и Украины, который закончился счетом 2:2, ответил на вопросы журналистов.

Первый вопрос касался неуверенной игры футболистов в начале первого тайма: «Я об этом так же спросил у игроков. Мне очень не понравилась начало игры в 1 тайме и начало во 2 тайме. Может, это связываю с тем, что на поле вышли футболисты, которые меньше играли в команде. Хотя тот же Сидорчук и Коваленко хорошо проявили себя. Тем более, Беседин забил мяч».

Что касается отсутствия Евгения Коноплянки на поле, Андрей Шевченко ответил следующее: «Коноплянка пропустил несколько недель из-за травмы. Но приехал к нам на сборы, хотя и заболел. Но если нам было бы нужно его выпустить на поле, он готов был играть, даже не смотря на то, что восстановился, но не тренировался еще».

В целом главный тренер сборной Украины остался доволен сегодняшней игрой. «Я очень доволен тем, как мы прошли эту квалификацию. И доволен сегодняшним матчем. Не смотря на то, что мы уже прошли на Евро-2020, и на то, что Сербия очень хорошо играет дома, нам было важно заработать очко себе. Команда провалила первые 10 минут. У нас пошли невынужденные ошибки, что на нас было не похоже. Пропущен второй гол – команда немного растянулась. Этого нельзя было допустить, особенно в игре с сербами. Здесь мы не очень квалифицированно сыграли, но мы перестроились, наши на правом фланге уловили несколько моментов для атаки, и этот гол был заслуженный».

А вот о том, с какой командой предстоит встретиться на Евро-2020, Шевченко предпочитает еще не думать. «Какой будет жребий – к таким и будем готовиться матчам. Сегодняшний матч был матчем подготовки к Евро. В нем играли игроки, которые сегодня на будущее заработали для себя большой плюс. Я уже уверен, что выходя на поле, они не изменят структуру нашей игры».

Напоследок Андрей Шевченко пожелал удачи сербской команде.