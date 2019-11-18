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Миллионер купил футбольный клуб, стал тренером и проиграл

Миллионер купил футбольный клуб, стал тренером и проиграл
08:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Гленн Тампли устроил настоящую революцию в ФК Ромфорд.

Миллионер Гленн Тампли стал новым владельцем клуба "Ромфорд", который выступает в одной из низших английских лиг, и затеял серьёзные кадровые изменения в команде. Об этом сообщает Essex Live.

Согласно информации источника, Тампли сразу же подписал 14 новых игроков, а себя назначил главным тренером. Каждого из болельщиков, которые придут на первый матч команды под его руководством, он пообещал угостить напитками на стадионе. Однако дебютная встреча для Тампли во главе "Ромфорда" сложилась неудачно. Его команда уступила "Коджешол Таун" со счётом 2:3.

В предыдущих 11 матчах "Ромфорд" набрал всего 5 очков и находится в нижней части турнирной таблицы своего дивизиона. В планы Тампли также входит возведение новой арены для команды.

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Англия, Футбол, Новости футбола, ФК Ромфорд.
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