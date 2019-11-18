Турция разобралась с Андоррой в отборе на Евро-2020 (Видео)

Сборной Турции не составило труда обыграть Андорру и пополнить свою копилку еще тремя очками в квалификации к Евро-2020.
Тем не менее, турки финишировали в группе H вторыми, вслед за сборной Франции.
Андорра - Турция 0:2
Голы: Унал, 17, 21 (с пенальти)
Обзор матча:
Андорра: Гомес Морейра (Пол, 87), Лима, Сан-Николас, Макс Льовера, Мартинес, Валес, Ребес, Алаэс (Родригес Сория, 71), Сервос, Мартинес, Клементе (Рубио, 85)
Турция: Чакыр, Байрам, Кабак, Демирал (Четин, 80), Сангаре, Чалханоглу (Озджан, 60), Туфан, Языджи, Айхан, Унал, Кутуджу (Кылынч, 85)
Предупреждения: Лима, Макс Льовера, Айхан, Валес.