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Вратарь пожаловался на гомофобию во время матча, одного болельщика арестовали

Вратарь пожаловался на гомофобию во время матча, одного болельщика арестовали
09:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вратарь "Уиком Уондерерс" Райан Оллсоп заявил, что он подвергся гомофобным оскорблениям во время матча 18-го тура первой лиги Англии с "Транмиром" (2:0).

По данным Sky Sports, Оллсон подал официальную жалобу по окончании матча и оскорбивший его болельщик уже арестован.

"Футбольный клуб "Транмир Роверс" очень разочарован, узнав о случае гомофобии, который произошёл во время матча с "Уиком Уондерерс". Клуб очень серьёзно относится к таким вопросам, придерживаясь политики абсолютной нетерпимости.

В результате сегодняшних действий один болельщик арестован, полиция занимается этим вопросом. Клуб больше не будет давать комментарии, пока полиция занимается расследованием", — говорится в заявлении "Транмира".

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"Если это правда, то я узнал о существовании нескольких идиотов. Не важно, расизм или гомофобия, мы должны это искоренить. Я должен отдать должное Оллсопу за то, что он оказался достаточно смелым, чтобы сообщить о произошедшем. Я буду поддерживать его", — сказал главный тренер "Уикома" Гарет Эйнсуорт.

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