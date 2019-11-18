Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)

Лионель Месси ("Барселона") – 1880 обводок, 57,2% удачных попыток
Эден Азар ("Реал") – 1220, 57,1%
Франк Рибери ("Фиорентина") – 939, 47,9%
Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") – 832, 46,6%
Криштиану Роналду ("Ювентус") – 816, 44%
Хоакин ("Бетис") – 798, 50,9%
Фото: Инстаграм
Хатем Бен-Арфа (без клуба) – 770, 50,6%
Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") – 739, 60,9%
Роберто Фирмино ("Ливерпуль") – 736, 56,8%
Неймар ("Пари Сен-Жермен") – 734, 50,2%.
Ранее сборная Украины, сыграв вничью с командой Сербии, набрала 20 очков из 24 возможных и заняла первое место в группе B квалификации на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко будет сеяными из первой корзины.