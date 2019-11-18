Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)

10

Неймар ("Пари Сен-Жермен") – 734, 50,2%.

Ранее сборная Украины, сыграв вничью с командой Сербии, набрала 20 очков из 24 возможных и заняла первое место в группе B квалификации на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко будет сеяными из первой корзины.