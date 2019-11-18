Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)

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Понедельник, 18.11.2019
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10:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:С сезона-2006/07 компания Opta начала фиксировать статистику по дриблингу.

  • 1

    Лионель Месси ("Барселона") – 1880 обводок, 57,2% удачных попыток

  • 2

    Эден Азар ("Реал") – 1220, 57,1%

  • 3

    Франк Рибери ("Фиорентина") – 939, 47,9%

  • 4

    Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") – 832, 46,6%

  • 5

    Криштиану Роналду ("Ювентус") – 816, 44%

  • 6

    Хоакин ("Бетис") – 798, 50,9%

    Фото: Инстаграм

  • 7

    Хатем Бен-Арфа (без клуба) – 770, 50,6%

  • 8

    Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") – 739, 60,9%

  • 9

    Роберто Фирмино ("Ливерпуль") – 736, 56,8%

  • 10

    Неймар ("Пари Сен-Жермен") – 734, 50,2%.

    Ранее сборная Украины, сыграв вничью с командой Сербии, набрала 20 очков из 24 возможных и заняла первое место в группе B квалификации на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко будет сеяными из первой корзины.

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Криштиану Роналду, Лионель Месси, Футбол, Франк Рибери, Серхио Агуэро, Эден Азар, Новости футбола.
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