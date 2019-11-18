Болгария минимально обыграла Чехию: обзор матча (Видео)

Новости спорта:Болгария дома сумела нанести поражение сборной Чехии.

Сборная Болгарии, безнадежно провалившая отбор к Евро-2020, напоследок "хлопнула дверью" и минимально обыграла Чехию.

Болгария — Чехия 1:0

Гол: Божиков, 56

Болгария: Георгиев — Попов, Божиков, Терзиев, Занев — Малинов (Цветков, 88), Костадинов — Десподов (Краев, 69), Попов, Вандерсон (Неделев, 73) — Марселиньо

Чехия: Колар — Кадержабек, Челюстка, Кудела, Борил — Соучек, Крал (Хушбауэр, 71) — Шевчик (Масопуст, 66), Дарида, Янкто — Ондрашек (Долежал, 79)

Предупреждения: Костадинов, Георгиев — Кудела

Для Чехии этот матч ничего не значил, а вот для Болгарии эта победа стала первой в отборе и она позволила им покинуть последнее место группы B.