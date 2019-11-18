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Арсенал хочет усилить защиту игроком испанского клуба

Арсенал хочет усилить защиту игроком испанского клуба
16:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Пау Торрес приоритетная цель "канониров" для усиления защиты.

Арсенал" начал сезон нестабильно и намного ниже ожиданий, занимая только шестое место в турнирной таблице АПЛ с четырьмя победами, пятью ничьими и тремя поражениями. Это, естественно, породило много спекуляций о будущем менеджера Унаи Эмери и его сменщике. Кроме этого, речь идет о трансферах, которые "конаниры" сделают уже этой зимой.

Британский таблоид "Сан" сообщает, что лондонцы нацеливались на защитника Пау Торреса из "Вильярреала". Они хотят усилить оборону команды, где существуют серьезные проблемы несмотря на приглашение летом Давида Луиса из "Челси".

За 22-летним Торресом наблюдают лондонские скауты, а также сам Эмери, имеющий большой опыт работы в Примере и три выигранных Лиги Европы с "Севильей".

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Клаусула защитника "Вильярреала" составляет 43 миллиона фунтов стерлингов, но "Арсенал", скорее всего, попытается достичь соглашения о рассрочке, аналогичного сделке с Николой Пепе прошлым летом. Боссы "канониров" согласились заплатить больше, чем указано в контракте Пепе, но траншами в течение более длительного периода.

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АПЛ, Арсенал, Новости футбола, Вильяреал, Пау Торрес.
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