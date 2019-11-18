Футболист сборной Германии назвал главную проблему молодых футболистов

Новости спорта:Джан считает, что виной всему большие зарплаты.

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан заявил, что большие зарплаты для молодых игроков являются главной проблемой в их становлении профессиональных футболистов. Турок отмечает, что он пытается изменить ментальность молодых спортсменов.

«Я думаю, что сейчас молодежь зарабатывает слишком большие деньги. Но для них такие контракты — это рано. Если позволить себе такое в раннем возрасте, это может полностью вскружить тебе голову», — цитирует слова Джана Kicker.

«Ты получаешь большие деньги — зачем тогда напрягаться на тренировках? Я не вижу, что футболисты отдаются в тренировочном процессе. У них есть талант, но они его не используют. У них есть невероятная возможность работать вместе с профессионалами, но вместо этого они демонстрируют непонятное поведение. Многие не понимают этого. Они действительно теряют голову из-за высоких зарплат».

Ранее сообщалось, что Джан может перейти в Барселону или ПСЖ, так как немец не пользуется доверием главного тренера бьянконери Марицио Сарри.