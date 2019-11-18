Неймар перейдет в Барселону следующим летом

Новости спорта:Неймар хочет вернутся в Барселону.

После неудачной попытки перебраться в "Барселону" прошлым летом Неймар смирился с тем, что ему придется провести сезон на "Парк де Пренс". Французские чемпионы хотели воспользоваться переменой позиции игрока и предложить ему новый контракт. ПСЖ предлагает нападающему остаться в клубе до 2025 года, однако "Игрок не согласен с такими условиями", - пишет испанское издание "Спорт".

Неймар все еще думает о переезде в Барселону. Из-за постоянных травм его игра за ПСЖ не столько яркая. 27-летний футболист уже пропустил более 60 матчей парижан с тех пор, как в 2017 году перешел из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Для сравнения, за четыре года в столице Каталонии он из-за травм пропустил "всего" 28 матчей.

Неймар пришел в ПСЖ как абсолютная звезда. Теперь ключевой фигурой команды является Килиан Мбаппе, который может зарабатывать столько же, как и бразилец - до 50 миллионов евро в год. По этой причине Неймар хочет вернуться в Барселону, где осталось много его друзей.

Стоит отметить, что спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль в интервью "Эль Мундо Депортиво" подчеркнул, что Неймар может переехать в Каталонию будущим летом. Его трансфер оценивается приблизительно в 180 миллионов евро.