"Бензема - лучший форвард мира": Азар высказался об одноклубнике

Новости спорта:Азар очень высоко оценил навыки Карима Бензема.

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился о своем одноклубнике Кариме Бензема.

«Легче играть против команды, в которой нет Бензема. Это очевидно, потому что он делает разницу. Это лучший нападающий мира прямо сейчас. Бензема приносит пользу не только в атаке, но он еще и делает нас лучше

Если его не вызывают в сборную, это хорошо для нас (смеется), но плохо для него», – сказал Азар.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан раскритиковал тренерский штаб сборной Франции за то, что Бензема не вызывают в состав команды. Затем президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что карьера форварда в сборной закончена.