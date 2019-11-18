"Бензема - лучший форвард мира": Азар высказался об одноклубнике

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился о своем одноклубнике Кариме Бензема.
«Легче играть против команды, в которой нет Бензема. Это очевидно, потому что он делает разницу. Это лучший нападающий мира прямо сейчас. Бензема приносит пользу не только в атаке, но он еще и делает нас лучше
Если его не вызывают в сборную, это хорошо для нас (смеется), но плохо для него», – сказал Азар.
Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан раскритиковал тренерский штаб сборной Франции за то, что Бензема не вызывают в состав команды. Затем президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что карьера форварда в сборной закончена.