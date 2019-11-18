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"Бензема - лучший форвард мира": Азар высказался об одноклубнике

"Бензема - лучший форвард мира": Азар высказался об одноклубнике
21:17 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Азар очень высоко оценил навыки Карима Бензема.

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился о своем одноклубнике Кариме Бензема.

«Легче играть против команды, в которой нет Бензема. Это очевидно, потому что он делает разницу. Это лучший нападающий мира прямо сейчас. Бензема приносит пользу не только в атаке, но он еще и делает нас лучше

Если его не вызывают в сборную, это хорошо для нас (смеется), но плохо для него», – сказал Азар.

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Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан раскритиковал тренерский штаб сборной Франции за то, что Бензема не вызывают в состав команды. Затем президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что карьера форварда в сборной закончена.

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Реал, Новости спорта, Эден Азар, Новости футбола, Карим Бензема.
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