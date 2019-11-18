Луис Энрике может вернутся в сборную Испании

Новости спорта:Луис Энрике, скорее всего, вновь возглавит сборную Испании.

Испанец Луис Энрике может вернуться на пост главного тренера сборной Испании. Энрике может вернуться в Фурию Роху уже в ближайшее время, сменив своего бывшего помощника Роберто Морено сообщает Mundo Deportivo.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) готова вернуть Энрике в преддверии Евро-2020. Готов ли Энрике вернуться к тренерской работе в составе национальной сборной, пока неизвестно.

Сборная Испании уже гарантировала себе место в финальной части чемпионата Европы 2020 года после ничьи с командой Швеции (1:1). Для испанцев это седьмой выход подряд на континентальный чемпионат, который стал национальным рекордом.

Напомним, что в июне этого года Луис Энрике неожиданно для всех покинул пост главного тренера сборной Испании, мотивируя это личными причинами. В августе стало известно, что 9-летняя дочь тренера Шана умерла от остеосаркамы (рака кости).