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Луис Энрике может вернутся в сборную Испании

Луис Энрике может вернутся в сборную Испании
22:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Луис Энрике, скорее всего, вновь возглавит сборную Испании.

Испанец Луис Энрике может вернуться на пост главного тренера сборной Испании. Энрике может вернуться в Фурию Роху уже в ближайшее время, сменив своего бывшего помощника Роберто Морено сообщает Mundo Deportivo.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) готова вернуть Энрике в преддверии Евро-2020. Готов ли Энрике вернуться к тренерской работе в составе национальной сборной, пока неизвестно.

Сборная Испании уже гарантировала себе место в финальной части чемпионата Европы 2020 года после ничьи с командой Швеции (1:1). Для испанцев это седьмой выход подряд на континентальный чемпионат, который стал национальным рекордом.

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Напомним, что в июне этого года Луис Энрике неожиданно для всех покинул пост главного тренера сборной Испании, мотивируя это личными причинами. В августе стало известно, что 9-летняя дочь тренера Шана умерла от остеосаркамы (рака кости).

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Новости спорта, Новости футбола, Луис Энрике, Роберто Морено.
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