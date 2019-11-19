Барселона намерена ослабить соперника Шахтера в Лиге чемпионов

Новости спорта:Бруно Петкович вошел в сферу интересов каталонской Барселоны.

Нападающий загребского Динамо Бруно Петкович вошел в сферу интересов каталонской Барселоны. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 25-летний нападающий впечатлил директора команды Эрика Абидаля.

Специалист просматривал игру форварда в матче между сборными Хорватии и Словакии (3:1). Там Петкович отличился голом.

Также, стало известно, что именно Петкович, по мнению боссов каталонского клуба, может заменить Луиса Суареза в клубе.

В текущем сезоне на счету Бруно Петковича 22 матча за загребский клуб, в которых он забил 8 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона намерена подписать забивного форварда Интера.