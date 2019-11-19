Барселона намерена ослабить соперника Шахтера в Лиге чемпионов

Нападающий загребского Динамо Бруно Петкович вошел в сферу интересов каталонской Барселоны. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, 25-летний нападающий впечатлил директора команды Эрика Абидаля.
Специалист просматривал игру форварда в матче между сборными Хорватии и Словакии (3:1). Там Петкович отличился голом.
Также, стало известно, что именно Петкович, по мнению боссов каталонского клуба, может заменить Луиса Суареза в клубе.
В текущем сезоне на счету Бруно Петковича 22 матча за загребский клуб, в которых он забил 8 голов.
Напомним, ранее сообщалось, что Барселона намерена подписать забивного форварда Интера.