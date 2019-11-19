ПСЖ не предлагал Неймару новый контракт

Новости спорта:Переговоры с бразильским форвардом запланированы на начало 2020-го года.

27-летний нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар не отказывал парижскому клубу в продлении контракта, как сообщалось ранее.

ПСЖ пока не предлагал Неймару новое соглашение. Переговоры клуба с бразильцем запланированы на начало 2020-го года.

Неймар хотел вернуться в «Барселону» минувшим летом, но клубы не договорились о сделке.

Бразильский футболист выступал за «Барселону» с 2013-го по 2017-й годы, после чего перешел в ПСЖ за рекордную сумму в €222 миллиона. Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го года.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 5 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча. Сейчас футболист восстанавливается после травмы, полученной в расположении сборной Бразилии.