Тадич назвал главные козыри сборной Украины

Новости спорта:Душан Тадич прокомментировал поражение от Украины в финальном матче квалификации Евро-2020.

Хавбек Аякса и сборной Сербии Душан Тадич прокомментировал поражение от Украины в финальном матче квалификации Евро-2020.

«Это была тяжелая игра, в которой я считаю, мы потеряли победу. Украина — очень сильная команда, которая имеет сильного тренера.

Я не могу выделить кого-то из игроков. Ваша сборная [Украина] сильна прежде всего командной игрой», – сказал Тадич в интервью для программы Футбольный формат.

Напомним, что в Тадич открыл счет матче Украина-Сербия, забив с пенальти на 9-й минуте. Игра закончилась со счетом 2:2.