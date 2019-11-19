Скачать
Вторник, 19.11.2019
Обидчик Гвоздика объявил "охоту" за поясами
Обидчик Гвоздика объявил "охоту" за поясами
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)
Свитолина: В следующем году попытаюсь стать первой ракеткой мира
Свитолина: В следующем году попытаюсь стать первой ракеткой мира

Караваев оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020

Караваев оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020
10:45 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Защитник сборной Украины Александр Караваев подвел итоги отборочного цикла Евро-2020.

Защитник сборной Украины Александр Караваев дал комментарий относительно ничейного результата в заключительном матче отбора к Евро-2020 против сборной Сербии (2:2).

"Мы всей командой пытались играть и в обороне, и в атаке. Пропустили из непонятного пенальти, а потом еще и второй гол, когда мяч залетел за спину. Жаль, что пропустили. Это неприятно, но главное, что мы набрали очки. В итоге мы не проиграли ни одного матча в группе, и это добавляет уверенности на будущее", — приводит слова игрока пресс-служба УАФ.

"В данном матче мотивация была — доказать самим себе, что мы хотим удержать то, чего достигли ранее в этом отборочном цикле. Бывает такое, что выиграешь один-два матча, а потом все теряешь. Мы старались играть на победу и хотели доказать, что не зря являемся лидерами группы и не случайно вышли в финальную часть Евро с первого места".

"Мы еще разберем эту игру, внесем коррективы. Действительно, сначала мы договаривались действовать по-другому, но только после 20-й минуты начали играть в свою игру, заработала наша схема. У нас начала получаться игра, и мы сравняли счет. У нас уже были такие матчи, как, например, со Словакией в прошлом году, когда он уже ничего не решал, и мы проиграли с крупным счетом. Поэтому мы сделали выводы и сейчас сыграли более ответственно".

"Мы чувствовали, что хозяева хотят отыграться за тот матч. Но и у нас были свои цели в этом поединке. Полупустой стадион? Мне лучше, когда стадион полный, даже если за счет болельщиков соперника. Так играть гораздо приятнее, больше адреналина и мотивации".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Александр Караваев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коноплянка признался, что он бы спросил у Зеленского
02 Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
03 Известный тяжеловес хочет боя с Усиком
04 Неймар перейдет в Барселону следующим летом
05 Реал до конца года потерял лидера полузащиты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь