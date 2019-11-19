Караваев оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020

Новости спорта:Защитник сборной Украины Александр Караваев подвел итоги отборочного цикла Евро-2020.

Защитник сборной Украины Александр Караваев дал комментарий относительно ничейного результата в заключительном матче отбора к Евро-2020 против сборной Сербии (2:2).

"Мы всей командой пытались играть и в обороне, и в атаке. Пропустили из непонятного пенальти, а потом еще и второй гол, когда мяч залетел за спину. Жаль, что пропустили. Это неприятно, но главное, что мы набрали очки. В итоге мы не проиграли ни одного матча в группе, и это добавляет уверенности на будущее", — приводит слова игрока пресс-служба УАФ.

"В данном матче мотивация была — доказать самим себе, что мы хотим удержать то, чего достигли ранее в этом отборочном цикле. Бывает такое, что выиграешь один-два матча, а потом все теряешь. Мы старались играть на победу и хотели доказать, что не зря являемся лидерами группы и не случайно вышли в финальную часть Евро с первого места".

"Мы еще разберем эту игру, внесем коррективы. Действительно, сначала мы договаривались действовать по-другому, но только после 20-й минуты начали играть в свою игру, заработала наша схема. У нас начала получаться игра, и мы сравняли счет. У нас уже были такие матчи, как, например, со Словакией в прошлом году, когда он уже ничего не решал, и мы проиграли с крупным счетом. Поэтому мы сделали выводы и сейчас сыграли более ответственно".

"Мы чувствовали, что хозяева хотят отыграться за тот матч. Но и у нас были свои цели в этом поединке. Полупустой стадион? Мне лучше, когда стадион полный, даже если за счет болельщиков соперника. Так играть гораздо приятнее, больше адреналина и мотивации".